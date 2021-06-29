حكّار يحسم في مُستقبل العلاقة بين المولودية و”سوناطراك”

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكّار بأن العلاقة بين مؤسسته وبين مولودية الجزائر، ستبقى مُستمرة الى إشعار لاحق، خاصة وأن الشركة البترولية هي المالك لغالبية أسهم شركة “العميد”.

وصرّح المدير العام في هذا الشأن قائلا :”سوناطراك ستواصل تمويل مولودية الجزائر”. وجاء هذا الرد بعد أن طالبت بعض الأطراف بخروج المجمع من الفريق العاصمي، وحملته مسؤولية النتائج المُخيبة للآمال خلال السنوات القليلة الماضية، رغم الأموال الضخمة المصروفة خلال كل موسم.

وأشاد حكّار في سياق مُتصل، بإستفاقة أشبال المدرب نبيل نغيز في الآونة الأخيرة، مؤكدا بأنه سعيد بما تُحققه التشكيلة في الآونة الأخيرة.