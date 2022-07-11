حلاسة: “أتمنى أن يكون تتويجي بوابة للكراتي الجزائري نحو العالمية”

أبدى البطل العالمي أنيس حلاسة، أمله أن يساهم تتويجه بالبطولة العالمية، في بلوغ الكراتي الجزائري لمستويات عالمية.

وصرح حلاسة، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “تتويجي ببطولة العالم للكراتي، جاء بتوفيق من الله، ومجهود وتعب كبير”.

كما أضاف: “أتمنى أن يكون تتويجي بالبطولة العالمية، مجرد بداية لتتويجات أخرى، وأن يساهم تتويجي هذا في بلوغ الكراتي الجزائري المراكز الأولى عالميا”.

يذكر أن أنيس حلاسة، توج بطلا للعالم بعد احرازه ذهبية النسخة الـ11 لبطولة العالم للكراتي، والتي جرت في أمريكا.