حلاسة: “ألعاب التضامن الإسلامية كانت قوية وسعيد بالميدالية البرونزية”

أبدى المصارع الجزائري، حلاسة أنيس أيوب، سعادته بالميدالية البرونزية التي نالها في رياضة الكاراتي، ضمن الألعاب الإسلامية 2025.

وقال حلاسة، في تصريح نقلته اللجنة الاولمبية الجزائرية: “سعيد بتحقيق ميدالية برونزية في الكراتي (أقل من 67 كلغ) ضمن ألعاب التضامن الإسلامي”.

كما أضاف: ” كنت أتمنى الظفر بالميدالية الذهبية، واهدائها للجزائر، لكن الحظ لم يحالفي أمام بطل أولمبي من الأردن

وتابع حلاسة أنيس أيوب: “هذه البطولة كانت جد قوية، كونها شهدت مشاركة أبطال عالميين، وآخرين أولمبيين”.