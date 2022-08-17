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الرياضة

حلاسة يفتك ميدالية برونزية في الألعاب الإسلامية

بقلم عزيز طالبي
حلاسة يفتك ميدالية برونزية في الألعاب الإسلامية
حلاسة
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حصد البطل الجزائري أنيس حلاسة ميدالية برونزية لوزن 60 كلع في مسابقة الكاراتي في الألعاب الإسلامية المقامة بمدينة قونية التركية.
وتمكن أنيس حلاسة من الفوز بالبرونز بعد الإطاحة بالتركي إيراي شامدان نائب بطل أولمبياد طوكيو 2020 والمصنف ثانيا عالميا.
كما قالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن حصيلة فريق الكاراتي ارتفعت في هذه الألعاب إلى 4 مياليات فضيتان وبرونزيتان.

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