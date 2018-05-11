حلاقة تسعدك وتــدعمك   

امرأة من الجزائر العاصمة، لم يسبق لها الزواج تبلغ من العمر 43 سنة، حائزة على ديبلوم في الحلاقة وتحضير الحلويات.

تمارس حرفتها في المنزل، متوسطة القامة ومقبولة الشكل، غايتها الاستقرار وتحصيل الحلال.

مع رجل صادق ومسؤول من أية منطقة في الوطن، سنه يتراوح ما بين 43 الى 55 عاما.

لا مانع إن كان أرملا أو مطلقا من دون أولاد، تشترط أن يكون لديه عمل مستقر مسكن خاص.

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الرقم السّرّي:20

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