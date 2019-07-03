“حلاق” بمصر يكشف كيف دخل تربص الخضر ليَحلق لمحرز !!

تحدث “إبراهيم الصغير” الحلاق المصري المشهور الذي كان وراء قصة شعر أغلب النجوم العربية خلال كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر عن كيفية دخوله لتربص الخضر من أجل حلاقة شعر محرز وبونجاح.

وقال “إبراهيم الصغير” في حوار مطول مع موقع “كوورة” العربي.

“تواصل معي رياض محرز وبغداد بونجاح عبر وسائط التواصل الإجتماعي، وكانا حلقة الوصل مع لاعبي منتخب الجزائر، وتوجهت لهم إلى التربص وكانوا سعداء جدًا وتحديدًا محرز وبونجاح وبلايلي”.

“دفع كل لاعب لنفسه بالأورو وكانت زيارة موفقة جدا، وهم لاعبون في قمة الأدب والإحترام كجميع لاعبي شمال إفريقيا الذين أصبحت متخصصا في صنع قصاتهم”.