حلاق مشاهير الكرة يشتري مراهقة بـ 5 ملايين لاغتصابها!

سلمتها له فتاة مختصة في اصطياد القاصرات الفارات من منازلهن

الضحية تعرضت للاحتجاز والاغتصاب في فيلا ببئر توتة يملكها المدعو «دلاعة» طيلة أسبوع

تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة دعارة تضم 3 شباب وفتاة كانت تقوم باستغلال الفتيات الهاربات من مساكنهن، خاصة القاصرات منهن وتقدمهن على طبق من ذهب لذئاب بشرية، حيث كانت تبيع الضحايا بمبالغ مالية وصلت إلى 5 ملايين سنتيم، وفي مرات أخرى كانت المتهمة تستدرج ضحاياها عن طريق سيارة، أين يتم اختطافهن والاعتداء عليهن بالتداول، ويتورط في الملف القضائي الحالي حلاق مشهور بمنطقة الشراڤة في العاصمة كان يقصده أكبر نجوم ولاعبي كرة القدم.

تفاصيل القضية جرت بتاريخ 13 سبتمبر المنصرم، بعدما سجلت فرقة حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث بالمقاطعة الوسطى شكوى تتعلق بإبعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، حيث تقدمت شقيقة الضحية المدعوة «ق.ا» مصرحة لذات الفرقة أن أختها «شيماء» خرجت بتاريخ 10 سبتمبر المنصرم ولم تعد للمسكن، مضيفة في معرض تصريحاتها أنها قامت بالاتصال بصديقتها المدعوة «آمال»، التي أكدت لها بأن أختها اعتدي عليها جنسيا داخل شقة تقع بمنطقة بئر توتة ملك للمكنى «دلاعة» والمدعو «وحيد الشيطانة».

وعادت الضحية إلى مسكنها العائلي بتاريخ 16 سبتمبر، أي بعد أسبوع كامل، حيث تم عرضها على طبيب شرعي أكد أنها تعرضت لاعتداء جنسي بالعنف لعدة مرات، وخلال سماعها أكدت أنها هربت من مسكنها ليلا وتوجهت إلى المدعوة «أنفال»، هذه الأخيرة نقلتها بدورها للمتهم المدعو «عبدو» عبر مركبته إلى غابة بوشاوي، هذا الأخير قدم لها مبلغا من المال مقابل الخدمة قدره 1000 دج، حيث استهلكا سويا مؤثر «برقابالين» أو ما يعرف بـ«الصاروخ».

وكشفت التحقيقات أن الضحية احتجزت داخل الشقة التي ضبطت بها مصالح الضبطية القضائية مشطين من المؤثر العقلي الصلب من نوع «سوبيتاكس»، وسلاحا محظورا تمثل في سيف من الحجم الكبير. وقد وجه قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي للمتهمين الثلاثة تهما ثقيلة تنوعت بين تكوين جماعة أشرار لغرض الاحتجاز وهتك عرض والاعتداء الجنسي بالتداول وإنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وحيازة مؤثرات عقلية بغرض الاستهلاك، وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الغرفة 15، بتحويل مستندات القضية إلى محكمة القليعة لعدم الاختصاص ولخطورة الوقائع التي تشكل جناية.