حلاق يرغب في الإقتران على سنة الله ورسوله

محمد من بومرداس، يعمل حلاقا، يبلغ من العمر 38 سنة ولم يسبق له الزواج، يمتلك مسكنا خاصا، طويل القامة وأبيض البشرة ومقبول الشكل وأنيق.

يرغب في الزواج على سنة الله والرسول مع شابة ناضجة ومسؤولة من إحدى مدن الوسط الجزائري.

على أن لا يتجاوز عمرها 36 سنة ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالرعاية وحسن الاهتمام.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131590

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