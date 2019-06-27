حلاق يرغب في الإقتران على سنة الله ونبيه المختار

محمد من ولاية سطيف، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، يعمل حلاقا ولديه مسكن خاص.

يسعى من أجل إتمام نصف الدين بما يرضي الله والرسول الكريم، مع شابة تقدر الرجل وتحترم مبادئ العلاقة الزوجية.

تكون له قرة عين وشريكة وفية بما يرضي الله ونبيه المختار، يتراوح عمرها ما بين 28 و32 سنة، لم يسبق لها الزواج.

وتكون ابنة عائلة محافظة وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، لا يمانع إن كانت عالمة أو ماكثة في البيت يعدها بالإحسان والعشرة الطيبة.

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الرقم السري : 131689

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