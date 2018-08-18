حلاق يروج أقراص “الصاروخ” داخل محله في الحراش

التحقيقات كشفت عن تواطؤ خاله معه

تمكنت مصالح الأمن من القبض على شاب عشريني، وهو صاحب محل للحلاقة في الحراش بعدما تم ضبطه بحوزته على كيس يحوي كمية من أقراص مهلوسة من نوع “بريغابالين” داخل جيبه عندما كان يزاول عمله بمحله.

هذا وقادت التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية إلى تورط خاله الذي استفسر عن سبب توقيف ابن شقيقته، بعدما أكد لهم أنه هو من يمونه بتلك الأقراص.

مجريات قضية الحال تعود إلى توقيف المتهم بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص شخص كان يروج المؤثرات العقلية بمنطقة الحراش.

وأثناء قيامها بعملية تفتيش روتينية قصدت محل الحلاقة الخاص بالمتهم وضبطت بجيبه كيسا يحتوي على أمشاط من أقراص “بريغابالين”.

مما استدعى توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة، وأثناء استجوابه صرح أن خاله هو من يمونه بها بغرض ترويجها، وما زاد من تأكد مصالح الأمن هو توجه هذا الأخير إلى المركز للاستفسار عن سبب توقيف ابن شقيقته بعدما تفاجأ بعناصر الشرطة تلقي القبض عليه عن تهمة بيع مواد صيدلانية من دون رخصة.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أحالهما على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

خلال جلسة المحاكمة، صرح الحلاق أن أقراص “البريغابالين” ليست ملكه، وهي تخص ابن حيه الذي قصد محله، وبعدما حلق سعره غادر المكان وترك كيسا أسودا على الطاولة عندما شاهد عناصر الأمن، وعن حسن نية أخفى الكيس بجيبه من دون علمه بمحتواه، ليسلمه إلى صاحبه عندما يلتقيه ظنا منه أنه نسيه.

وعن سبب توريط خاله في الملف، أكد أنه ذكر اسمه لتخليص نفسه من الضرب الذي تعرض إليه بمركز الشرطة، نافيا بذلك التهمة التي وجهها لخاله.

كما صرح أنه لا يتعاطى المخدرات باعتباره مصابا بمرض السكري ولا يروجها، وعلى أساس الوقائع المنسوبة إلى المتهمين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.