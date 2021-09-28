حلاق يعتدي على جاره ببوشية ويبرر ذلك بتلقيه أوامر من”جنية”!

تابعت صبيحة أمس الإثنين، محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، شابا في العقد الثالث من العمر يدعى “ب.أحمد” يعمل “حلاقا” بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحة حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وجاء ذلك،على خلفية اعتداء المعني، بـ”بوشية”على جاره، وهو مهندس دولة يدعى ” ر.بلال” مسببا له عاهة مستديمة وعجزا كليا بساقه، ليدعي المتهم أنه تلقى اوامرا بالاعتداء عليه من “جنية” تدعى “أمينة” تتلبسه.

وتعود ملابسات القضية لتاريخ 24 جوان 2020 ، حين استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى سليم زميرلي بالحراش كهلا في حالة حرجة لتعرضه لإعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى رجله وخضع لعملية جراحية.

وحدد خبير طبي أن الاعتداء سبب للضحية عاهة مستديمة وحدد عجزه لمدة 91 يوما.

وعليه تم تبليغ مصالح الشرطة التي تنقلت لاحقا لسماع أقوال الضحية الذي أكد أنه تمت مباغتته وهو بحيه من قبل المتهم المدعو “ب.أحمد” ووجهت له طعنة بواسطة بوشية أصابه بها على مستوى الرجل، وأنه يجهل سبب ذلك الاعتداء وأنه يشتبه في أن يكون بسبب تدخله سابقا لمنعه من التلفظ بعبارات سب وشتم علني لوالدته وعلى مسمع الجيران

وأضاف الضحية أنه لولا تدخل الجيران وقيامهم بسحب السكين من المتهم لوقع مالا يحمد عقباه.

ولدى التحقيق مع المتهم”ب.أحمد”، صاحب 31 سنة والموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، خلال جلسة المحاكمة أمس، فقد اعترف بالوقائع منوها أنه تعرض منذ مدة أربع سنوات بمس شيطاني وتلبسته جنية، وبات يخضع لجلسات علاج بالرقية الشرعية، وان حالته تأثرت بحلول شهر رمضان، وأنه بأحد المرات اصيب بنوبه من الصراخ داخل منزله ليتدخل الضحية وهو جاره من نافذة منزله يأمره بالكف عن ذلك.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين والضحية يرمقه بنظرات ويقوم باستفزازه، وبعد مرور ايام وبتاريخ الوقائع لدى انشغال الجيران بدهن العمارة تحضيرا لعيد الفطر، قام بسحب سكين من نوع “بوشية” قام بإخفائه سابقا بحديقة الحي وتوجه مسرعا نحو الضحية وهو مشغول مع اثنان من جيرانه واعتدى عليه من الخلف بواسطته.

وأشار المتهم إلى أن ما قام به كان خارجا عن إراداته وأن الجنية التي تتلبسه هي من كانت تحرضه على ذلك بعد استفزازاته، وأشار أن الجميع بالحي يعلمون بحالته النفسية وأنه يخضع للعلاج، غير أن الرئيسة واجهته بالخبرة العقلية التي أثبتت سلامته العقلية وأن مؤهلاته سليمة، واستفسرت منه عما إذا كان مستهلكا للموثرات العقلية وهو ما رد عليها بالإيجاب، مرددا أن ما نجم منه كان خاضعا لإرادة الجنية وأنه حاول الانتحار بالمؤسسة العقابية بسبب الضغط.

النائب العام رافع واكد على خطورة الوقائع والتمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة بحق المتهم مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أداة الجريمة.

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