حلاوة الإيمان من خلال حصص رمضان

يسعد المشاهد عندما يجد في الشهر الفضيل ما يتابعه بعيدا عن المسلسلات والحصص الأخرى، عندما يجد برامج دينية هادفة تٌقدم بأسلوب راق ومحترف.

إذ اقترح الإعلام الجزائري بكل أنواعه، بعض البرامج الدينية التي تتماشى مع الأجواء الروحانية الإيمانية لشهر رمضان، وقد اتخذت تنويعات مختلفة من حيث المضامين.

تعرض قناة «النهار» برنامج «حلاوة الإيمان» بتقديم «فيصل بوخاري»، حيث يجمع حوله بعض الشباب في حديقة عمومية، ليتناول مواضيع تربوية إيمانية عديدة.

ويقدم في القناة ذاتها الشيخ «نسيم بوعافية» برنامجا عن أسرار بيت النبوة، واطلعنا على برامج أخرى محترمة وتقترح رسائل تربوية تفيد المجتمع.

وفي العموم، جميلة هذه العودة للإعلام الديني الملتزم، لربط المجتمع بعقيدته وبقيمه التربوية، في ظل حضور مكثف لحصص الكاميرا الخفية وبرامج الطبخ والكوميديا.

إننا نبارك هذا الحضور للقيم الدينية في الإعلام الجزائري، ونتمنى أن يكون متواصلا طيلة العام، لبناء مجتمع متدين ومتمدن ومرتبط بمرجعته الدينية والوطنية والثقافية.

ولكي نضمن الوحدة الوطنية والمصالحة مع الذات والتاريخ والعقيدة، في ظل تحولات دولية رهيبة متسارعة، فليسر إعلامنا في طريق التسويق لإسلام الاعتدال والوسطية.

لكي يؤسس لقيم التغيير والتحرر التي يشهدها المجتمع مع الحراك الشعبي، وهنا تبرز رسالة الإعلام والتزاماته بأخلاقيات المهنة والخدمة العمومية.