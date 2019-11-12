حلايمية:”حققت حُلم والدتي رحمها الله بتواجدي في المنتخب”

كشف الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري “محمد رضا حلايمية” أنه حقق حُلم والدته المتوفية بالتواجد في المنتخب الوطني.

وقال “حلايمية” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الثلاثاء.

“أنا سعيد جدا بتواجدي مع المنتخب الوطني الأول لأول مرة وسأعمل على إقناع الناخب الوطني جمال بلماضي بإمكانياتي”.

“تأقلمت في الدوري البلجيكي رغم صعوبة المأمورية وذلك بفضل دعم عائلتي ووالدتي ربي يرحمها”.

“حققت حلم والدتي ربي يرحمها التي تمنت دائما تواجدي في المنتخب الوطني وتمنيت أنا أيضا تواجدها اليوم على قيد الحياة لمشاهدتي بقميص الخضر”.