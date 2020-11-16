حلايمية : “الحمد لله على هذا التأهل”

أعرب المدافع الدولي الجزائري رضا حلايمية عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق التأهل مع الخضر إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2022.

ونشر المدافع الأيمن للمنتخب الوطني تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها: ” الحمد لله على التأهل”.

وأرفق حلايمية تغريدته بفيديو التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الأول الذي سجله المهاجم أندي دولور في مرمى منتخب زامبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=6xFqse1bTz8