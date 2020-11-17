حلايمية: “ثقة بلماضي منحتني القوة وسعيد بأول تمريرة حاسمة”

كشف “رضا حلايمية” لاعب الخضر، أن “جمال بلماضي”، منحه الثقة اللازمة من أجل تقديم كل ما لديه.

وقال “حلايمية” في تصريح للفاف: “مباراة أمس الإثنين أمام زيمبابوي لم تكن سهلة، لعبنا تحت درجة حرارة مرتفعة نوعا ما”.

وأضاف: “الحمد لله وفقنا ربي وتحصلنا على نقطة حسمنا بها أمر التأهل”.

وتابع: “ثقة المدرب منحتني القوة اللازمة، والحمد لله أنني لم أخيبهم وان شاء الله سأقدم الإضافة مستقبلا للخضر”.

وأردف: “سعيد بأول تمريرة حاسمة لي مع المنتخب وأيضا سعيد جدا بهدفي دولور ومحرز”.

وختم كلامه: “الذي يكون جاهزا يلعب مع المنتخب الوطني، فلا يمكن ترسيم مكانة أساسية مع المنتخب”.