حلايمية: “ثقة بلماضي منحتني القوة وسعيد بأول تمريرة حاسمة”

الرياضة
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حلايمية: “ثقة بلماضي منحتني القوة وسعيد بأول تمريرة حاسمة”
بقلم أمير بهلول

كشف “رضا حلايمية” لاعب الخضر، أن “جمال بلماضي”، منحه الثقة اللازمة من أجل تقديم كل ما لديه.

وقال “حلايمية” في تصريح للفاف: “مباراة أمس الإثنين أمام زيمبابوي لم تكن سهلة، لعبنا تحت درجة حرارة مرتفعة نوعا ما”.

وأضاف: “الحمد لله وفقنا ربي وتحصلنا على نقطة حسمنا بها أمر التأهل”.

وتابع: “ثقة المدرب منحتني القوة اللازمة، والحمد لله أنني لم أخيبهم وان شاء الله سأقدم الإضافة مستقبلا للخضر”.

وأردف: “سعيد بأول تمريرة حاسمة لي مع المنتخب وأيضا سعيد جدا بهدفي دولور ومحرز”.

وختم كلامه: “الذي يكون جاهزا يلعب مع المنتخب الوطني، فلا يمكن ترسيم مكانة أساسية مع المنتخب”.


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