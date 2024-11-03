حلايمية: “سجلنا بداية قوية ونطمح لتحقيق موسم كبير”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب مولودية الجزائر، محمد رضا حلايمية، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق موسم كبير، خاصة بعد انطلاقتهم القوية.
وصرح حلايمية، للتلفزيون العمومي الجزائري: “سجلنا انطلاقة قوية بداية هذا الموسم رغم تعثرنا أمام بارادو”.
كما أضاف لاعب العميد: “مولودية الجزائر فريق خاص، بأنصاره، والضغط، ما يحتم علينا كلاعبين أن نكون دائما ايجابيين”.
وتابع محمد رضا حلايمية: “نطمح لتحقيق موسم كبير، ونعمل يوميا بجهد كبير من أجل تقديم أفضل ما لدينا، واظهار المولودية في أفضل صورة”.
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