حلايمية: “سجلنا بداية قوية ونطمح لتحقيق موسم كبير”

أكد لاعب مولودية الجزائر، محمد رضا حلايمية، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق موسم كبير، خاصة بعد انطلاقتهم القوية.

وصرح حلايمية، للتلفزيون العمومي الجزائري: “سجلنا انطلاقة قوية بداية هذا الموسم رغم تعثرنا أمام بارادو”.

كما أضاف لاعب العميد: “مولودية الجزائر فريق خاص، بأنصاره، والضغط، ما يحتم علينا كلاعبين أن نكون دائما ايجابيين”.

وتابع محمد رضا حلايمية: “نطمح لتحقيق موسم كبير، ونعمل يوميا بجهد كبير من أجل تقديم أفضل ما لدينا، واظهار المولودية في أفضل صورة”.