حلايمية :”سعيد بعودتي للخضر والمُنافسة شريفة بيني وبين زفان”

أكد الظهير الأيمن، محمد رضا حلايمية، بأن المُنافسة ستكون قوية بينه وبين مهدي زفان، لخلافة يوسف عطال المُصاب، والذي سيضع مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو مُجبرا.

وصرّح لاعب نادي بيرشوت البلجيكي، خلال المنطقة المُختلطة التي أقيمت بمركز سيدي موسى، اليوم الأربعاء قائلا :”أولا أنا سعيد بتحصلي على ثقة جمال بلماضي من جديد، وسأقدم أفضل ما لدي من أجل ضمان مكانتي بشكل أكثر إنتظاما مُستقبلا”.

وواصل في سياق مُتصل :”المُنافسة ستكون شريفة بيني وبين زفان من أجل خطف المنصب الأساسي في المُبارتين القادمتين، والأهم في نهاية المطاف هو ان يحقق المنتخب الوطني نقاط الفوز وفقط”.