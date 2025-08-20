حلايمية: “سنعمل بجد لبلوغ أبعد محطة في الشان”

أكد مدافع المنتخب المحلي، رضا حلايمية، أن العناصر الوطنية لن تكتفي ببلوغ ربع نهائي “الشان” وستعمل جاهدة لبلوغ أدوار متقدمة.

ونجح المحليون في اجتياز عقبة دور المجموعات، وتأهلوا في وصافة ترتيب المجموعة الـ 3، إلى ربع النهائي، أين سيلاقوا منتخب السودان، السبت المقبل الـ 23 أوت الجاري.

وفي تصريحات خص بها قناة “الفاف” الرسمية، علق مدافع المولودية رياض حلايمية، عن التأهل المحقق: “الحمد لله على التأهل.. سنواصل العمل من أجل الوصول إلى أبعد محطة في الشان”.