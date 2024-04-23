حلايمية :” نستهدف التتويج بـ “الدوبلي” الموسم الجاري”

أكد مدافع مولودية الجزائر رضا حلايمية أحقية فريقه في التأهل إلى نهائي الكأس على حساب السياسي في اللقاء الذي جرى بملعب ميلود هدفي.

وقال رضا حلايمة في تصريح له عقب المباراة لـ “النهار” “: “ركزنا جيدا، و هدف السياسي في الشوط الأول لم يؤثر علينا كثيرا، طبقنا نصائح اللاعبين و المدر”.

كما أضاف إبن مدينة وهران “ان شاء الله نسعد الجمهور الذي هو الصح، و فريق السياسي نتبعوا منذ القدم، وهو فريق قوي”.

وختم مدافع مولودية الجزائر ” حاليا لا يزال ينافسنا حتى في البطولة الوطنية بحكم انه الوصيف”.