حلايمية: “نعتذر لأنصارنا على الاخفاق في كأس الجزائر”

تقدم مدافع المولودية رضا حلايمية باعتذاراته إلى أنصار الفريق، عقب خيبة الخروج من منافسة كأس الجزائر، للموسم الكروي 2024-2025.

وكان العميد، قد تعرض لإقصاء مر من الدور الـ 16 للكأس، على يد الغريم شباب بلوزداد، بعد أسبوع فقط من التتويج أمام ذات المنافس في نهائي “السوبر”.

وفي تصريحات أدلى بها عقب الفوز أمس الأحد، أمام أتليتيك بارادو، في ختام الجولة الـ 17 من البطولة، قال حلايمية: “أعتذر من أنصارنا على الاخفاق في الكأس”.

وواصل المدافع المتألق هذا الموسم، والذي سجل 5 أهداف وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة: “القادم أفضل.. أطلب من أنصارنا مواصلة مساندتنا ومساعدتنا، من أجل اسعادهم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور