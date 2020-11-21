حلايمية يدعم بن سبعيني في محنته

أبدى الدولي الجزائري رضا حلايمية اليوم السبت، دعمه لمواطنه رامي بن سبعيني، بعد تأكد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ونشر رضا حلايمة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “توتير”، متمنيا فيها الشفاء العاجل لزميله في المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني.

وكتب حلايمية، لاعب بيرتشوت البلجيكي، في تغريدته، “رامي بن سبعيني.. الله يشافيك أخي”.

يذكر أن نادي مونشنغلادباخ الألماني، أكد صبيحة اليوم السبت، إصابة لاعبه الجزائري رامي بن سبعيني، بفيروس كورونا.