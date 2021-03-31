حلايمية يمدد عقده مع بيرشوفت

الرياضة
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حلايمية يمدد عقده مع بيرشوفت
بقلم كريم.تيغرمت

جدد الدولي الجزائري رضا حلايمية وفاءه لناديه بيرشوفت البلجيكي، بعدما قرّر تجديد عقده مع هذا الأخير.

وكشفت إدارة نادي بيرشوفت، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تمديد حلايمية لعقده مع الفريق لموسمين آخرين.

ويأتي هذا بعد اقتناع إدارة النادي البلجيكي، بالمردود الذي قدمه الدولي الجزائري، منذ التحاقه بالفريق.


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