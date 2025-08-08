حلايمية: “نعتذر للجمهور على التعادل وسنعمل للرد في المباريات المقبلة”

اعتذر الدولي الجزائري رضا حلايمية، للجمهور الجزائري عقب التعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب جنوب إفريقيا، في ثاني مباريات المنتخب الوطني المحلي ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان).

وفي تصريح خصّ به قناة “النهار” بعد نهاية اللقاء، قال حلايمية: “نتأسف للجمهور الجزائري على تحقيق نتيجة التعادل أمام جنوب إفريقيا. وسنعمل جاهدين لرد الاعتبار في المباراة المقبلة وإسعاد جمهورنا”.

وأكد مدافع مولودية الجزائر أن المجموعة ستبذل أقصى ما لديها من أجل تحقيق الانتصار في قادم اللقاءات: “سنعمل ما في وسعنا لإسعاد الجمهور الجزائري. والفوز هو خيارنا الوحيد للعب بأريحية أكبر في بقية المشوار”.

وحول ظروف اللقاء، خاصة من ناحية الطقس، قال حلايمية: “نحن نتأقلم مع الحرارة بشكل جيد. ونتمنى أن تكون الظروف مواتية أكثر في المباراة القادمة”.