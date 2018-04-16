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حلا الترك تلتقي بشبيهتها المغنية الأمريكية .. وهكذا علّقت

فن وثقافة
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حلا الترك تلتقي بشبيهتها المغنية الأمريكية .. وهكذا علّقت
بقلم إيمان ض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر صورة للفنانة البحرينية حلا الترك برفقة الفنانة الأمريكية لورين جيرالدو.

ونشرت جيرالدو صورة عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها بالقول:”أنظروا من معي..نسختي الصغيرة”.

فيما ردّت الترك عليها بالقول:”حبيبتي لورين كم انا سعيدة بلقائك، أراك قريباً”.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أبدوا دهشتهم للشبه الواضح بينهما .
والذي دفع بلورين إلى التعليق على الأمر ونشره عبر صفحتها الخاصة، معربة عن سعادتها بالأمر.

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