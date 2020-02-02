حلا الترك تُقاضي والدتها وتفاصيل صادمة تخرج للعلن

كشفت جدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن وجود أزمة بين حلا ووالدتها منى السابر وصلت لحد النيابة، حسب موقع “ليالينا”.

وبدأت القصة عندما أطلت منى السابر في بث مباشر عبر حسابها على انستغرام، وهي تبكي بحرقة لمتابعيها، كاشفة عن تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل سيدة لم تكشف عن إسمها.

وطلبت منى السابر، من إبنتها وإبنها أن يظهرا في بث لكشف الحقيقة، لأنها لا تخاف إلا من الله.

لترد مها الترك، جدة حلا الترك، في حساب متضامن مع منى السابر، بتعليق مفاجئ، كشف عن وجود شكوى تقدمت بها حلا الترك ضد والدتها في النيابة، حسب ذات المصدر.

وكتبت جدة حلا، بأنها لم تحرم منى السابر من أولادها ولكنهم لا يرغبون في العيش معها.

وأوردت الجدة: “لو لديها الجرأة الكافية أن تخرج وتكشف عن الأسباب التي سردها الأبناء للمسؤولين، عندما تقدمت بشكوى إلى مركز حقوق الطفل وفي مركز شرطة جنوب العاصمة ومركز النبي صالح وآخرها في النيابة العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2019”.

وأضافت جدة حلا الترك: “هي ومحاميها سمعت ماذا قال أولادها، ولماذا لا يريدون العيش معها، وأنا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقولك شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة”.

وأكدت جدة حلا الترك، على حبها لأحفادها وأنها ستقف معهم في أي وقت يحتاجون إليها فيه، وأنها لن تسرد المزيد من التفاصيل لأن الله أمر بالستر على عباده.

ولم تكشف جدة حلا الترك، طبيعة الشكوى بين حلا ووالدتها في النيابة، إلا أن رد صاحبة الحساب المتضامن مع منى السابر كشف أنها تتهمها بالسرقة.

ولم تخرج حلا الترك بأي توضيح يتعلق بهذه الحرب العلانية بين والدتها وجدتها.