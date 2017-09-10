وجّهت حلا الترك، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، رسالة شكر للملكة أحلام، على دعمها لها.
ونشرت “حلا”، صورة لـ”أحلام”، معلقة عليها قائلة: “شكرا أم فهد، أحبك من البداية إلى الأبد، شكرا لك على كل الدعم”.
كما حرصت والدة “حلا” منى السابر، على توجيه الشكر أيضا لـ”أحلام”، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، ناشرة إحدى صورها.
وكتبت: “شكرا كلامك في حق حلا نعتز به، مشكورة كثير يا أم فهد على الدعم والله يحفظ لك عيالك .
وكانت أحلام، علقت على مقطع فيديو قصير عبر حساب “حلا” الشخصي على موقع “إنستغرام”، قدمه لها جمهورها.
وضمّ عدد من اللقطات التي عبروا من خلالها عن حبهم لها، قائلة: “تستاهلين المحبة بنتي، الله يوفقك وكلنا نحبك ومعك”.
وتوتّرت علاقة حلا بوالدها محمد الترك مؤخّرا، خاصّة بعد أن أنهت محكمة الاستئناف الشرعية في البحرين الجدل حول حضانتها .
ونصّ الحكم النهائي على ضمّ الفنانة البحرينية وشقيقيها إلى حضانة والدتهما منى السابر.
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