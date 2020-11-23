حلا شيحة بالحجاب في أول ظهور لها بعد أنباء إرتباطها بداعية

أطلت النجمة المصرية حلا شيحة، بالحجاب، في أول ظهور لها بعد تداول أنباء زواجها بالداعية معز مسعود.

ونشرت حلا صورة لها بالحجاب عبر ستوري حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة أنها تقضي لحظات مع القرآن.

وحسب ما نقله موقع “سيدتي”، عن مصادر مقربة من الفنانة، لم يحدث الزواج بين معز مسعود وحلا شيحة حتى الآن.

ولا يمكن أن تتزوج حلا شيحة حاليا وفقا للشرع والقانون، كونها في فترة عدة، حيث حصلت على الطلاق من زوجها الكندي في 4 أكتوبر الماضي.

وتمت إجراءات طلاق حلا شيحة، بعد فترة انفصال طويلة عقب إصرارها على خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل.