حلا شيحة تتحدث لأول مرة عن سبب طلاقها وعودتها للتمثيل

كشفت الممثلة المصرية، حلا شيحة، لأول مرة سبب طلاقها وعودتها إلى التمثيل، بعد إعتزالها لعدة سنوات.

وقالت شيحة، في لقاء تلفزيوني، إن قرار الإنفصال كان الأفضل للأسرة كلها.

وأشارت الفنانة، إلى أن أولادها انقسموا وأصبح إثنان يعيشان معها في مصر وإثنان آخرون يعيشان مع طليقها في كندا، مؤكدة أن علاقتها بإبنتيها الأكبر اللتان تعيشان مع والدهما جيدة للغاية.

وأكدت حلا، أن علاقتها مع طليقها جيدة، وهي متفقة معه على موضوع الأولاد.

وعن سبب طلاقها، قالت حلا شيحة، أنها تحترم طليقها فكان بينهما ذكريات ولديهما 4 أبناء، مشيرة إلى أن طلاقهما يعود لسبب شخصي، بعدما شعرت أنها لن تستطيع أن تستمر في حياتها معه، ولم يكن الفن هو السبب الرئيسي للطلاق.