حلا شيحة تثير الجدل بحذفها لصور زوجها ونزعها للحجاب

قامت الفنانة المصرية، حلا شيحة، بحذف الصور التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود من حسابها الرسمي على انستغرام، مما أثار جدلا واسعا.

وجاءت هذه الخطوة من شيحة، تزامناً مع الاحتفال بيوم ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 23 فيفري.

وطرح هذا الأمر، العديد من الأسئلة حول مصير علاقتهما، خاصة وأن معز مسعود لايزال يحتفظ بالصور التي تجمعهما.

وجاء أيضا احتفال حلا شيحة بيوم ميلادها، مثيرا للجدل، خاصة بعد أن شاركت متابعيها صورة لها ظهرت من خلالها بدون حجاب. ولم يتضح ما إذا كانت الصورة جديدة أم قديمة.

وكشفت حلا عن عمرها الحقيقي، من خلال التعليق الذي كتبته على الصورة، إذ تبلغ من العمر 43 عاماً

حيث كتبت الفنانة: “في يوم عيد ميلادي 23-2-23… سأبلغ من العمر 43 عاما. واو 43 عاما على هذه الأرض”.

وكان فيلم “مش أنا ” للفنان تامر حسني هو آخر أعمال حلا شيحة الفنية. وبعدها قررت اعتزال التمثيل، خاصة بعد زواجها من الداعية معز مسعود.