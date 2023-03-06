حلا شيحة تحسم موقفها من الحجاب في آخر صورها

حسمت الممثلة المصرية حلا شيحة، الجدل المستمر منذ أيام حول تخليها عن الحجاب تماماً.

ونشرت الفنانة، صورا لها، ظهرت فيها بدون حجاب وهي تستعرض شكلها أمام المرأة.

وظهرت حلا شيحة بإطلالة مكونة من تيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينز. وتركت شعرها منسدلاً على جانبي وجهها ووقفت تلتقط صورا أمام المرأة.

وتفاعل الجمهور مع نشر صور لها بتعليقات لاذعة بسبب اعتبار البعض لها أنها مترددة وتغير رأيها باستمرار وتخليها عن الحجاب للمرة الثانية.

أما البعض الأخر انتقد توجيه التعليقات السلبية لها معتبرين أن لها الحرية المطلقة في حياتها.

وكانت حلا شيحة بدأت قبل أيام إثارة الجدل بعد أن حذفت جميع صورها من تطبيق إنستغرام. وبدأت في نشر رسائل غامضة وصوراً لها غير واضحة مع أبنائها بدون حجاب.

وشكك البعض في رغبة حلا شيحة العودة إلى الفن مرة أخرى بعد أن قدمت التهنئة إلى أشرف زكي. لفوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية للمرة الخامسة.

وهو ما شكل صدمة للبعض خاصة بعد هجومها على الفن والعاملين فيه بعد عودتها لارتداء الحجاب. ورد نقيب الممثلين وقتها على موقفها برفض عودتها مرة أخرى إذا رغبت في الأمر.

يذكر أن حلا شيحة اتخذت قراراً بالابتعاد عن الفن والتمثيل بعد زواجها من الداعية معز مسعود. وجاء ذلك بالتزامن مع بدء عرض فيلمها الأخير مش أنا مع الفنان تامر حسني وهو ما أثار أزمة.