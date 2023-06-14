حلا شيحة ترغب في العودة للتمثيل مجددا وتثير الجدل

أثارت الممثلة المصرية حلا شيحة، جدلا كبيرا داخل الوسط الفني في مصر، حول رغبتها في العودة للتمثيل مجددا بعدما اعتزلت مؤخرا.

ووسط حالة انقسام داخل الوسط الفني المصري تجاه قرار الفنانة حلا شيحة العودة لمزاولة نشاطها. طالب الناقد طارق الشناوي بمنح “فرصة أخيرة” للفنانة العائدة من الاعتزال.

ورفض الشناوي التماس الأعذار لشيحة، مؤكداً أن “الضغوط العائلية” التي تسببت في اعتزالها مؤخراً، قد تكون السبب في اعتزالها مرة أخرى.

وأشار الشناوي إلى أن تردد حلا شيحة في موضوع خلع وارتداء الحجاب، مسالة لا تخصها وحدها وإنما تعبر عن حالة يعيشها المجتمع المصري.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني: “المجتمع نفسه فيه تردد بموضوع الحجاب موجود. لكن كونك نجم الأضواء ردود الفعل عليك بتكون قوية”.

وتابع طارق الشناوي، أن الفنانة حلا شيحة، موهوبة وتملك من الإمكانيات والقبول وجاذبية الكاميرا الكثير.

مؤكداً أنها استطاعت إثبات موهبتها بقوة على الساحة في تلك الحقبة التي شهدت ظهور اثنين من أهم الممثلات في مصر منى زكي وحنان ترك.

وواصل قائلاً: “الجمهور يراها مترددة، والجميع سوف يسامحها. عندما تحسم رأيها بقول واحد نابع من وجدانها. يجب ألا تلقي باللوم على أي عنصر خارجي، لازم تعترف بالخطأ عن قناعة داخلية”.

وختم بالقول: “الحل الوحيد أن تعود حلا شيحة وبداخلها يقين، لأنها عندما عادت لم تكن موقنة، أنها تعود إلى المكان الصحيح. ولكن هذه المرة يجب أن توقن أن هذا هو الاختيار وأنه لا عودة إلى المربع صفر مرة أخرى”.