حلا شيحة تظهر بالحجاب مع زوجها وتُلمح لإعتزالها الفن مجددا

فن وثقافة
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حلا شيحة تظهر بالحجاب مع زوجها وتُلمح لإعتزالها الفن مجددا الممثلة المصرية حلا شيحة وزوجها الداعية معزمسعود
بقلم نادية بن طاهر

نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، صورا جديدة على صفحتها بانستغرام، ظهرت فيها رفقة زوجها الداعية معز مسعود، وأبنائها.وظهرت حلا الشيخة في الصور وهي ترتدي الحجاب، وتحدثت عن فيلهما الجديد “مش أنا”.

وكانت حلا شيحة، قد أثارت جدلا بعد رفضها التعليق على فيلم “مش أنا”، لتقرر أخيرا التحدث عن الفيلم بعد يومين من عرضه في دور السينما.وعلقت حلا شيحة على الفيلم قائلة: “بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي.واللي مؤمنة بيه من جوايا”.

وأضافت: “أما بالنسبة لفيلم مش أنا الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله.وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى مش أنا وباتمنى التوفيق لكل زملائي”.

للتذكير، احتفلت حلا شيحة، ومعز مسعود، بعقد قرانهما يوم 8 فيفري الماضي.وغابت حلا عن المشاركة في أعمال دراما رمضان 2021، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “خيانة عهد” عام 2020.وفيلم “مش أنا” من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، وماجد الكدواني.وحلا شيحة، وسوسن بدر وفايز المالكي وحجاج عبد العظيم.

الممثلة المصرية حلا شيحة وزوجها الداعية معزمسعود

الممثلة المصرية حلا شيحة وزوجها الداعية معزمسعود

الممثلة المصرية حلا شيحة


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