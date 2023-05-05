حلا شيحة تعلن عودتها إلى التمثيل

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن نيتها العودة إلى التمثيل بعد إعلانها منذ عامين اعتزالها. عقب تقديمها فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني حيث أثارت ضجة كبيرة وقتها بعد أن طالبت بحذف مشاهد لها في الفيلم.

ونشرت حلا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها من كواليس فيلم “الليمبي” الذي قدّمته منذ أكثر من 20 عاماً. وتحديداً في عام 2002، وجسدت فيه شخصية “نوسة” حبيبة “الليمبي”.

وعلّقت على الصورة بسؤال لجمهورها تستشيرهم به حول تقديم الشخصية في عمل جديد. ما اعتبره الجمهور إعلاناً لعودتها الى التمثيل، حيث كتبت: “إيه رأيكوا أعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

وانهالت التعليقات من جمهور حلا شيحة ومتابعيها، والتي استنكر بعضها رغبتها في العودة إلى التمثيل. بعد اعتزالها منذ فترة وتأكيدها أن الفن حرام.

وردّت حلا على أحد تعليقات الجمهور الذي انتقدها بسبب تصريحها السابق بأن الفن حرام. قائلةً: “أنا عمري ما قلت إن الفن حرام”.