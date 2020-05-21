 حلفاية: “أكدت للجنة الانضباط بأن التسجيل مفبرك”

الرياضة
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 حلفاية: “أكدت للجنة الانضباط بأن التسجيل مفبرك”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف فهد حلفاية، رئيس وفاق سطيف، ما صرح به خلال مثوله اليوم الخميس، أمام لجنة الإنضباط، للاستماع لأقواله في قضية التسجيل الصوتي.

وصرح حلفاية، لتلفزيون “النهار”: “اليوم وخلال جلسة الإستماع، وضحت الأمور للجنة فيما يخص قضية التسجيل الصوتي”.

وأضاف رئيس وفاق سطيف: “أكدت للجنة الانضباط أن هذا التسجيل مفبرك، وإن شاء الله سيتم التأكد من هذا الأمر في القريب العاجل، وبعدها سنرفع شكوى ضد من حاول ابتزاز فهد حلفاية”.

وتابع فهد حلفاية: “أعلمت اللجنة بأنني تقدمت بشكوى في هذا الخصوص لدى العدالة، والشرطة، ضد المناجير “نسيم سعداوي””.


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