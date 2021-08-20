حلفاية: “البطولة أصبحت محسومة ونعمل للحفاظ على المرتبة الثانية”

اعترف المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية بأن بطولة الموسم الجاري أصبحت محسومة، وبأن فريقه سيعمل على الحفاظ على مرتبته الثانية.

وصرح حلفاية للإذاعة الوطنية: “الوفاق مر بفترة صعبة، وبمرحلة فراغ، أين سجلنا عدة تعثرات متتالية قبل أن نستعيد عافيته مؤخرا”.

وأضاف: “أنا استبعد تتويجنا باللقب حاليا، سنعمل عل الحفاظ على مرتبتنا الثانية في آخر مبارتين من البطولة”.

وتابع فهد حلفاية: “شرعنا منذ الآن بالتفكير في للموسم المقبل، من خلال انتداب بعض الأسماء، والتحضير لتربصنا الصيفي”.