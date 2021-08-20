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الرياضة

حلفاية: “البطولة أصبحت محسومة ونعمل للحفاظ على المرتبة الثانية”

بقلم كريم.تيغرمت
حلفاية: “البطولة أصبحت محسومة ونعمل للحفاظ على المرتبة الثانية”
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اعترف المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية بأن بطولة الموسم الجاري أصبحت محسومة، وبأن فريقه سيعمل على الحفاظ على مرتبته الثانية.

وصرح حلفاية للإذاعة الوطنية: “الوفاق مر بفترة صعبة، وبمرحلة فراغ، أين سجلنا عدة تعثرات متتالية قبل أن نستعيد عافيته مؤخرا”.

وأضاف: “أنا استبعد تتويجنا باللقب حاليا، سنعمل عل الحفاظ على مرتبتنا الثانية في آخر مبارتين من البطولة”.

وتابع فهد حلفاية: “شرعنا منذ الآن بالتفكير في للموسم المقبل، من خلال انتداب بعض الأسماء، والتحضير لتربصنا الصيفي”.

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