حلفاية: “الوفاق سيستفيد من 20 مليار بعد تحويل عمورة”

كشف المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية أن الفريق سيستفيد من مداخيل بقيمة 20 مليار سنتيم، نظير تحويل لاعبه الشاب محمد أمين عمورة.

وصرح حلفاية، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “الإستثمار الذي قامت به الإدارة على مستوى الفئات الشبانية، عاد بالفائدة على الفريق”.

وأضاف: “ليعلم العام والخاص، أن الفريق سيستفيد من مداخيل بحوالي 20 مليار سنتيم، من تحويل محمد أمين عمورة”.

وجاءت هذه التصريحات من المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، ردا منه على الانتقادات التي طالت إدارته نهاية الموسم المنقضي”.