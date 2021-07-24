حلفاية: “الوفاق لن يتأثر برحيل لاعبيه”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث المدير الرياضي لوفاق سطيف، فهد حلفاية عن لاعبيه الذين يتجهون لمغادرة الفريق هذا الصيف، بالنظر لاهتمام عديد الأندية بخدماتهم.
وصرح حلفاية لتلفزيون “النهار”: “وفاق سطيف هو من يصنع اللاعبين وليس العكس، ومنذ أن تأسس هذا النادي سنة 1985 وهو يصنع اللاعبين”.
وأضاف: “في 2018 أرمادة من اللاعبين غادرو الوفاق، على غرار زغبة، بدران، بكير وغيرهم، الكل كان متخوفا من دخولنا في أزمة”.
وتابع المدير الرياضي لوفاق سطيف، فهد حلفاية: “الحمد لله، رغم رحيل كل تلك الأسماء، الوفاق لم يتأثر، وصنع أسماء أخرى من بعدهم”.
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