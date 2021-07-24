حلفاية: “الوفاق لن يتأثر برحيل لاعبيه”

تحدث المدير الرياضي لوفاق سطيف، فهد حلفاية عن لاعبيه الذين يتجهون لمغادرة الفريق هذا الصيف، بالنظر لاهتمام عديد الأندية بخدماتهم.

وصرح حلفاية لتلفزيون “النهار”: “وفاق سطيف هو من يصنع اللاعبين وليس العكس، ومنذ أن تأسس هذا النادي سنة 1985 وهو يصنع اللاعبين”.

وأضاف: “في 2018 أرمادة من اللاعبين غادرو الوفاق، على غرار زغبة، بدران، بكير وغيرهم، الكل كان متخوفا من دخولنا في أزمة”.

وتابع المدير الرياضي لوفاق سطيف، فهد حلفاية: “الحمد لله، رغم رحيل كل تلك الأسماء، الوفاق لم يتأثر، وصنع أسماء أخرى من بعدهم”.