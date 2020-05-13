حلفاية: “بكيتولي الوالدة في رمضان.. والعدالة بيناتنا”

أكد رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية أن الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مفبرك، ولا أساس له من الصحة.

وتحدث حلفاية في مكالمة هاتفية جمعته بالنهار أون لاين عن التسجيل الصوتي الذي إتهم فيه بترتيب المباريات لصالح وفاق سطيف قائلا:

“أولا التسجيل الصوتي مفبرك 100% ولا أساس له من الصحة، لأن الشخ الذي كان يتكلم في الفيديو ليس فهد حلفاية رئيس وفاق سطيف”

وأضاف: ” نحن في شهر رمضان المعظم ضهر الرحمة والغفران، عوض أن يهتم هؤلاء الأشخاص بالصلاة والصيام تجدهم يبحثون عن الفتنة وخلق المشاكل، وأنا أؤكد لكم من هذا المنبر أن العدالة هي التي ستفصل في هذه القضية وستكشف عن هوية الشخص الذي فبرك الفيديو”

“للاسف هذا الشخص الذي يبحث دائما عن زعزعة إستقرار وفاق سطيف هو من ولاية سطيف دون أن أذكر إسمه، وهو يبحث دائما عن تلطيخ سمعتي”

“منذ 6 أشهر وأنا أتعرض لمضايقات، وفي كل مرة أجد والدي تبكي بسبب هذه الإشاعات.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، كل هذا لأنني أعلنت عن بقائي يوم أمس على رأس فوفاق سطيف في حال عدم وجود كفاآت لخلافتي وهو ما تسبب في ظهور هذا الفيديو”.