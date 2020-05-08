حلفاية: “سنعمل على تجديد عقد الكوكي مع الوفاق”

كشف رئيس نادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، عزمه على إقناع مدرب الفريق نبيل الكوكي، بتمديد عقده مع النادي.

وصرح فهد حلفاية، لتلفزيون “النهار”: “نبيل الكوكي غادر سطيف مباشرة بعد مباراتنا الأخيرة أمام شبيبة القبائل، وهو متواجد حاليا في تونس إلى يومنا هذا، لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا”.

وأضاف: “أول شيء سأقوم به مباشرة بعد انتهاء الحجر المنزلي، وعودة الكوكي إلى الجزائر، هو التفاوض معه لتمديد عقده مع الوفاق لموسم آخر”.

يذكر أن نبيل الكوكي، ومنذ توليه العارضة الفنية لوفاق سطيف، تمكن من إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، ليحتل حاليا وصافة البطولة بفارق 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزاد.