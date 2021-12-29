حلفاية: “قرعة رابطة الأبطال وضعتنا في مجموعة لابأس بها”

تحدث المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية، عن المجموعة التي يتواجد فيها فريقه في رابطة الأبطال، معتبرا منافسيهم في المستوى.

وصرح حلفاية، في هذا الخصوص: “كل الفرق التي تتواجد في مجموعتنا تملك مستوى جيد، والمباريات ستلعب على جزئيات”.

كما أضاف المدير العام للوفاق: “مباراتنا الأولى ستكون خارج الديار، وسنعمل على التحضير جيدا لهذه السفرية”.

وتابع فهد حلفاية: “سنتشاور مع مدرب الفريق، لايجاد الملعب الأنسب بالنسبة لنا، لاستضافة منافسينا في هذا الدور من رابطة الأبطال”.

يذكر أن قرعة رابطة الأبطال، وضعت فريق وفاق سطيف، إلى جانب كل من أمازولو الجنوب إفريقي، حوريا كوناكري، والرجاء البيضاوي.

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وتعرّف كل من بطل الجزائر، شباب بلوزداد، والوصيف، وفاق سطيف، على منافسيهما في دور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

وتواجد أبناء لعقيبة في مجموعة تضم كل من :”غالاكسي البوتسواني، النجم الساحلي، الترجي التونسي”.

ووجد أبناء عين الفوارة أنفسهم في مجموعة تضم كل من :”أمازولو الجنوب إفريقي، حوريا كوناكري و الرجاء البيضاوي”.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”عن منافسي الأندية الجزائرية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ويتعلّق الأمر بكل من فريق شببية القبائل وشبيبة الساورة.

كما تواجد الناديان الجزائريان في المجموعة الثانية إلى جانب كل من ليوبار أورلاندو بيراتس والإتحاد الليبي.

وجرت القرعة بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة. يذكر، أن “الكناري” لم يتأهل إلى حد الأن بحكم انّه لم يلعب المباراة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا. يذكر، أن الجولة الأولى من دوري المجموعات ستلعب يوم 11 إلى 12 فيفري. كما سيشارك في مرحلة المجموعات بالبطولتين 16 فريقا. سيتم تقسيمهم على أربع مجموعات ليتأهل ثمانية فرق إلى الدور الربع النهائي.