حلفاية مستاء من معاملة مجلس الإدارة ويعلن إنسحابه من تسيير الوفاق

ندد المدير العام لفريق وفاق سطيف فهد حلفاية بتصرفات مجلس الإدارة والتهميش الذي يتعرض له بعد مغادرته السجن الأسبوع الفارط.
ونشر المدير العام لفريق وفاق سطيف تعليقا على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت قائلا:
“أنا جد مستاء من تصرف مجلس الإدارة تجاهي فبعد خروجي من السجن و اتصال كل اللاعبين و الطاقم الفني بي للمباركة لي بدأت مباشرة بالتفاوض مع الجميع، هذا يبين درجة حبى للنادي فإذا أجد العراقيل من طرف مجلس الإدارة مما سبب لي إحباط نفسي و أنا منسحب من وفاق سطيف
-شكرا زغلاش أخي وتبقي أخي-
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