حلفاية وبوشار سيمثلان أمام لجنة الانضباط

استدعت لجنة الانضباط، المدير العام لفريق وفاق سطيف فهد حلفاية ومدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار للمثول أمامها.

ويأتي هذا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة البطولة التي جمعت وفاق سطيف، بشباب بلوزداد، بملعب “8 ماي 1945”.

وقررت لجنة الانضباط، توقيف هذا الثنائي، إلى غاية مثولهما يوم الخميس المقبل، للفصل في قضيتهما.

ويأتي هذا القرار من لجنة الانضباط، بعد الشجار الذي نشب بين حلفاية وبوشار، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين.