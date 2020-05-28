حلفاية يرد على تصريحات سعداوي ويؤكد تعرضه لمؤامرة !!

رد مجددا المدير العام الرياضي لفريق وفاق سطيف على وكيل أعمال اللاعبين “نسيم سعداوي” الذي صرح اليوم الخميس بأن التسجيل الصوتي غير مفبرك.

فهد حلفاية قال لموقع “كووورة” العربي:”سعداوي كان متناقضا في تصريحاته، والدليل حديثه عن قضية اللاعب السابق لجمعية الشلف مرواني، الذي تحصل على أموال تحويله دون أن يكون وكيل أعماله”.

وأضاف:”سعداوي قال إن اللاعب لا دخل له في الصفقة.. هل هو مدير جمعية الشلف أو مولودية الجزائر ليقول هذا؟ كل شيء واضح، والأيام ستكشف اللبس في العديد من القضايا”.

وختم:”سعداوي صرح لوسائل الإعلام، وقال خير الدين ليس صديقي، وهنا أطرح علامة استفهام، هل يحق لوكيل أعمال عادي أن ينادي رئيس اتحاد كرة القدم (زطشي) باسمه، دون أن يكون مقربا منه؟”.

“لن أرد مجددا على سعداوي، وكل شيء الآن بين يدي الخالق عز وجل.. أتمنى أن تظهر نتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن، ليعلم الناس أنني تعرضت لمؤامرة”.