حلفاية يعترف بفشل حيلته لمخادعة شباب بلوزداد

إعترف المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، بأنه كان يُريد مُخادعة شباب بلوزداد، قبل الداربي العاصمي الذي جمع هذا الأخير، أمام نظيره إتحاد الجزائر. وأكد الرجل القوي في إدارة النسر الأسود، بأنه كان يُمني نفسه بخسارة حامل اللقب من أجل إستغلال ذلك والتوجه لـ”التاس” السويسرية للحصول على نقاط مُباراة سريع غليزان على البساط الأخضر.

وأوضح الذي صنع الحدث العام الماضي، في قضية التسجيلات الشهيرة، بأنه ما قاله سابقا عن عدم التوجه للوزان، كان بمثابة حيلة لم تعطي نتيجة في نهاية المطاف، بإعتبار أن “السياربي” تمكن من قهر “لياسما” وبنتيجة تاريخية على أرضية عمر حمادي ببولوغين مُرسما محافظته على لقبه.

وقال حلفاية :”قلت بأني لن أتابع لقاء شباب بلوزداد والإتحاد، وبأن موسمنا قد إنتهى، ولكن في الحقيقة، كنت أنتظر خسارة المُتصدر في بولوغين، ومحاولة الحصول على نقاط غليزان، ولكن وفي نهاية المطاف ماكتبتش”.

يُذكر بأن وفاق سطيف، كان قد تعادل منذ أشهر مضت أمام سريع غليزان، وقام حينها بإحترازات ضد أحد لاعبي “الرابيد” الذي شارك وهو مُعاقب، ولكنه وقع في نفس الوقت في المحظور عندما دخل جميع لاعبيه بفحوصات “بي سي أر” قديمة، واضعين صحة الجميع في خطر في عز جائحة كورونا، مما دفع لجنة الإنضباط بإعتبار نتيجة اللقاء مُلغاة وإعتبار كلا الفريقين خاسرين للمُباراة.

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