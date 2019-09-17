حلفاية يكشف عن أسماء أعضاء مكتبه التنفيذي بالوفاق

كشف رئيس وفاق سطيف الجديد، فهد حلفاية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة مكتبه التنفيذي والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم، وهذا من أجل تسيير شؤون النادي.

وعرفت القائمة لأعضاء المكتب التنفيذي، وجوها جديدة واعضاء يحظون بمكانة خاصة لدى الأنصار، من بينهم فريد ملولي.

وضم المكتب الجديد للوفاق فهد حلفاية، رئيس النادي، تواتي زغلاش نائبا له، إبراهيم عسيلة أمين صندوق، محمد زرارقة مساعدًا له،

بالإضافة إلى زكرياء خرة كاتبًا عامًا، عيشوش نائبا له، الدراجي بن جاب الله كممثل الجمعية العامة، وفريد ملولي كمنسق إداري بين اللاعبين والإدارة.

وعقد فهد حلفاية، اجتماعًا مع أعضاء مكتبه الجديد، تحدث من خلاله معهم عن كافة الأمور التي من شأنها الإسهام في تطور مستوى النادي.