حلفاية يلمح إلى إمكانية استفادة وفاق سطيف من 120 مليار سنتيم

كشف اليوم الخميس المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية في حديثه لإذاعة سطيف عن الأهداف المسطرة بعد نجاح عملية تجديد عقد المدرب نبيل الكوكي.

وقال حلفاية “الكوكي باق في الوفاق الى نهاية الموسم رغم وجود بعض الذين يصطادون في المياه العكرة، الذي أعتبره رد، سنضع اليد في اليد من أجل إسعاد أنصار الفريق بالألقاب” وأضاف حلفاية “تم تدعيم الطاقم كذلك بشخص جزائري يشتغل على الفيديو، وليعلم الأنصار سطرنا هدف أولي للمرور الى دوري المجموعات ولدينا 07 لاعبين سيتم تأهليهم أفريقيا، كما أن القانون يسمح لنا بدعم الفريق بـ 07 لاعبين آخرين في الميركاتو الشتوي من اجل الذهاب بعيدا في رابطة أبطال أفريقيا”.

وعن المشاريع المستقبلية ” نطمع لانتداب هداف من العيار الثقيل اذا توفر في سوق التحويلات، تشكيلتنا غنية بالمهاجمين الذين بامكانهم احداث المفاجأة، كما ارفع القبعة لبعد المؤمن جابو الذي لعب لقاء نواذيبو مصابا حرصا منه على التأهل واصابته الان ليست خطرة “.

وطالب حلفاية لاعبيه للفوز برابطة الأبطال وقال “دائما الوفاق في ازمة منذ سنوات رغم الاستفادة آنذاك من سبونسور بـ 35 مليار والبلدية ب20 مليار والولاية بـ 07 ملايير، ولو نحصل على رابطة ابطال أفريقيا تكون المنحة للفريق بين 100 و120 مليار سنتيم ما يسمح لنا بالتغلب على الآزمة المالية ونتحول الى فريق محترف باتم معنى الكلمة على غرار الاندية القارية”

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