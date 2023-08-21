سفينتان ايطاليتان تابعتان لمنظمة حلف الشمال الأطلسي ترسوان بميناء الجزائر

رست، اليوم الاثنين، بميناء الجزائر السفينتين الإيطاليتين «ITS STROMBOLI A 5327» و «ITS NUMANA A5557» من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط التابعة لحلف شمال الأطلسي، في توقف يدوم 3 أيام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي،

وعلى هامش هذا التوقف، قام نائب قائد الواجهة البحرية الوسطى/ن.ع.1 باستقبال أطقم السفينتين رفقة ممثل السفارة الإيطالية بالجزائر.

واضاف ذات البيان، ان هذا التوقف سيشهد تنفيذ عدة نشاطات بين الجانبين لتبادل الخبرات بين الأطقم إضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية.