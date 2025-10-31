حلقة إستثنائية من برنامج مؤثرون على تلفزيون النهار

استضافت الحلقة الثالثة، من برنامج مؤثرون الذي يبث عبر قناة النهار، فريدة غزالي رائدة أعمال شابة أسست رفقة والدتها شركة مختصة في صناعة الزيوت النباتية ومواد التجميل الطبيعية انطلاقا من ورشة مستأجرة وبإمكانات بسيطة لتتحول قصتها إلى نموذج في الكفاح والإصرار.

وكانت الحلقة فرصة حقيقية لفريدة غزالي التي فاجأها فريق البرنامج بمبادرة مميزة تمثلت في خطة تسويقية جديدة بالتعاون مع النادي الوطني لخبراء ومدربي التجميل في الجزائر. حيث استفادت من اتفاقيتين هامتين مع مدرسة يونيتيك بقيادة رئيسة النادي بشرى جعفري. ما سيفتح أمامها آفاقا أوسع لتسويق منتجاتها محليا وتوسيع نشاطها في السوق الوطنية.

ويتم إنجاز برنامج مؤثرون بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي ترافق الشباب أصحاب المشاريع وتعمل على إبراز قصص نجاحهم. وتحفيز روح المبادرة لديهم ليكون البرنامج بذلك مساحة حقيقية لتشجيع ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد.