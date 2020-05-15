حلقة كارتون “3 قطط” تتحدث عن الجراثيم تحصد أكثر من 12 مليون مشاهدة 

حصدت حلقة من مسلسل الأطفال الروسي “3 قطط” للرسوم المتحركة بعنوان “الجراثيم”، 12.5 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وشدّدت الحلقة التي حصدت مشاهدة قياسية خلال أقل من 24 ساعة، على أهمية غسل اليدين ومراعاة قواعد الصحة العامة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية.

وأوضحت شركة “إي تي إس ميديا” الروسية المنتجة للمسلسل حسب ما أورده موقع “أر تي أونلاين”، بأن أبطال المسلسل يتبادلون نصائح بشأن فائدة غسل اليدين عن طريق نشر مقاطع “فيديو” ورسوم على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمشروع.

وأكدت الشركة المنتجة بأن موضوع الصحة العامة وقضاء الوقت في ظروف الحجر الصحي والعزلة الذاتية، لا يثير اهتماما لدى الأطفال وأهاليهم في روسيا فحسب، بل في أوروبا والصين وبلدان أمريكا اللاتينية.

يذكر أن مسلسل “3 قطط” للرسوم المتحركة، عُرض لأول مرة عام 2015، وهو يروي قصة حياة 3 قطط صغيرة، “كورجيك” و”كومبوت” و”كاراميلكا” التي تتعلم التغلب على مختلف المصاعب عن طريق خيالها ونصائح الوالدين، أما حلقة المسلسل “الجراثيم” المترجمة إلى 29 لغة أجنبية، فتعلّم الأطفال مراعاة قواعد الصحة العامة.