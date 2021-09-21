حلمك في الإستقرار سيتحول إلى حقيقة مع صاحبة هذا الإعلان

بقلب كبير اتصلت بنا وكلها رجاء أن يجمعها الله برجل متفهم يقدر ظروفها ويعاملها باحترام ليس له مثيل. هي شابة من ولاية تبسة. مرت بتجربة تركت فيها أثرا سبب لها ألما كبير، لكن بقوة إرادتها وثقتها أن الله على كل شيء قدير قررت أن تطلق العنان لأحلامها التي كانت قيد الانتظار بأن واقعا جميل، واصلت دراستها العليا وسوف تتخرج عن قريب، تبلغ من العمر 39 سنة، مطلقة بدون أولاد، وسيدة بيت من الطراز الرفيع.

تود التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران، تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا، تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135613

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